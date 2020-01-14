عالم أزهرى :الإمام الأكبر يمنع التصوير عند توزيع المساعدات للفقراء لأنه حرام شرعا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم ،العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن الإمام الأكبر يمنع التصوير عند توزيع المساعدات على الفقراء لأنه حرام شرعا ، مشيرا إلى وجود العديد من الأدلة الشرعية على تحريم تصوير الفقراء عند أخذ الصدقات ونشر تلك الصور من أصحاب الجمعيات الخيرية ،مؤكدا ان توزيع الصدقات علنا على الفقراء في حفل وتصوير ذلك ونشره عمل محرم شرعا ويجب على من فعل ذلك أن يتوب عن تلك الكبيرة .

واضاف" مختار" ، أن الذين يطعنون في ذلك الحكم الشرعي بتحريم تصوير الفقراء عند أخذ الصدقات ونشر تلك الصور ،اقول لهم ألا يكفي لحرمة ذلك ما يظهر من ذلك وانكسار على وجه الفقراء عند التصوير فقط فما بالك بالنشر ،ألا يكفي أنك عرضت أبناء تلك الأسر للمعايرة أمام زملائهم في المدارس وجيرانهم في السكن ؟ ،ألا يكفي أن نقرأ ما صح في الحديث الشريف ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ) وذكر صلى الله عليه وسلم منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه .

وتابع :إن تصوير الفقراء بهذه الصورة ونشرها على الناس أعظم في الشناعة من المن ،وعلى الأغنياء أن يعلموا أنه لاحق لهم في إهانة الفقراء ،الفقير يأخذ حقه ( فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون )