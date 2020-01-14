شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التصامن توجه مديرى المديريات بحسن معاملة متلقى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا ضم مديري المديريات على مستوى الجمهورية وعددا من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التى تقدمها الوزارة في كافة القطاعات وضرورة الاهتمام بحسن معاملة ملتقي الخدمة لافته الى عدد من الموضوعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وأبرزها عملية الحوكمة مؤكدا أن هناك تكليف رئاسى بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الوزارة بداية من الدعم النقدي مرورا بدور الرعاية وحتى الجمعيات الأهلية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكافة عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية لافته الى أن الوزارة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد وأن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق هذه الاستراتيجية.

وشددت القباج على سرعة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وهو ما يلزم إضافة إدارات جديدة لهيكل الوزارة سيكون من ضمنه إدارة التفتيش والرقابة والتي ستدعم عملية مكافحة الفساد وترشيد الموارد.

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و استعرضت القباج عملية الميكنة الموسعة التي تتم في الوزارة من خلال الربط المميكن للوحدات والإدارات الاجتماعية والمديريات على مستوى الجمهورية من أجل تحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهو ما يمكن معه تنفيذ أفكار جديدة مثل تحويل بعض الوحدات الاجتماعية إلى مراكز لخدمة المجتمع يمكن أن تقدم كافة خدمات الوزارة بكفاءة .

وشددت القباج على ضرورة تنمية موارد الوزارة ذاتيا وتعظيم العوائد من الأصول وتقديم أفكار لاستغلال الأصول غير المستغلة على مستوى المديريات كما استعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة لتطوير دور الرعاية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية وأساليب رقابة مجتمعية تعتمد على إشراك المجتمع في الرقابة على دور الرعاية وكذلك خطة الوزارة للنقل إلى العاصمة الإدارية خلال الفترة القادمة بما يتفق مع جدول الحكومة المصرية للعمل في العاصمة الإدارية .