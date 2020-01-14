شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الدمار.. سانا: 2.4 مليون زائر لسوريا فى 2019 بزيادة 31% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة السورية مؤشرات الحركة السياحية واشغالات الفنادق خلال العام 2019، حيث قالت وكالة الانباء السورية أن العام الماضى شهد مؤشرات إيجابية مع عودة الأمن والاستقرار إلى مزيد من المدن والبلدات والمناطق، وظهرت المؤشرات على شكل زيادة في عدد القادمين العرب والأجانب ونزلاء الفنادق وأرباحها.

وقالت "سانا" وفق مؤشرات وزارة السياحة للعام ارتفع حجم الأعمال المحقق في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة ليقارب 8.8 مليارات ليرة بنسبة زيادة 17% عن عام 2018، وزاد إجمالي أرباح هذه الفنادق ليتجاوز 3.2 مليارات ليرة بزيادة قدرها 14% عن العام الذي سبقه.

كما وصل عدد القادمين العرب والأجانب في عام 2019 وفق الوزارة إلى نحو 2.4 مليون قادم بزيادة 31% عن عام 2018، كما بلغ عدد نزلاء الفنادق 1.5 مليون نزيل قضوا نحو 4 ملايين ليلة فندقية.

وبالنسبة للمنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة في عام 2019 فقارب عددها نحو 2200 منشأة من مستويات متنوعة في مختلف المحافظات وفق الوزارة، التي بينت أنها أصدرت 16 رخصة تشييد لمشاريع سياحية وفندقية بطاقة استيعابية 574 سريرا فندقيا و5450 كرسي إطعام، ومنحت تراخيص لـ 107 شركات سياحة وسفر.

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وبلغ عدد المشاريع المملوكة للجهات العامة والتي تم طرحها في ملتقى الاستثمار السياحي 41 مشروعاً تكلفتها الإجمالية 400 مليار ليرة سورية وتوفر 7000 فرصة عمل جديدة.

وعن الفعاليات السياحية أشارت الوزارة إلى أنها نظمت 56 فعالية خلال العام الماضى وأشرفت على عشرات الأنشطة السياحية وشاركت في معرض فيتور 2019 بإسبانيا ، إلى جانب شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر، بهدف الترويج لمقومات سورية السياحية والتاريخية وبما يسهم في عودة القدوم السياحي اليها، كما شاركت في معرض سوق السفر العربي 2019 بدبي مع شركات وفنادق القطاع الخاص وعدد من مكاتب السياحة والسفر.

وبخصوص التعليم والتدريب السياحي وصل عدد طلاب المعاهد السياحية والفندقية إلى 1500 طالب وإلى 2500 طالب في المدارس السياحية والفندقية، كما نفذت الوزارة 72 دورة في الاختصاصات السياحية والفندقية بمشاركة 1520 متدرباً، ونظمت مراكز التدريب السياحي الخاصة 48 دورة تخصصية بإشراف الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي.