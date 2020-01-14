شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تدريب لحد قريتك بالوحدات المتنقلة لوزارة القوى العاملة.. الحق قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، المرحلتين الأولى والثانية من الدورات التدريبية لـ 8 وحدات تدريبية متنقلة بقري ونجوع بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.

وقال الوزير: إن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية ، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ 5 وحدات جديدة لتصل إلي ثلاث عشرة وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر .

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وقد اختتمت المرحلة الثالثة بالوحدة المتنقلة بقرية العودة محافظة الفيوم علي مهنة التفصيل والخياطة ، حيث حضر علي أبو الحسن المشرف العام علي التدريب ووكيل مديريه القوى العاملة بالفيوم اختبار الفتيات عمليات ونظريا بحضور محمد الهواري، ومحمد حجازي من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لاختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات تمهيدا لمنحهم ماكينة خياطة، كي تستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

وفي نفس السياق، تفقد أحمد طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقري بغداد ومركز ومدينة باريس ، علي مهن كهرباء التوصيلات، والتفصيل والخياطة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة تسهم في خفض معدلات البطالة .

كما تفقد مديري مديريات القوي العاملة بمديريات الدقهلية، والمنيا ، وسوهاج وأسيوط ، الأقصر ، وكفر الشيخ أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها .



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (1)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (2)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (3)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (4)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (5)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (6)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (7)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (8)



وحدات تدريبية متنقلة بالقري والنجوع (9)