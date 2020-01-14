شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "كورتز" بإعادة توليه منصب مستشار النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز؛ حيث تقدم الرئيس بالتهنئة لـ "كورتز" بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا، متطلعًا سيادته لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية، ومشيدا بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

من جانبه؛ أعرب المستشار النمساوي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، وتقدير بلاده للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكداً رغبة النمسا في مواصلة دفع التعاون المشترك على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشيداً في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.