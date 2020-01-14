شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاتلات الجيش المصرى تتزود بالوقود جوا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو لوزارة الدفاع المصرية، نشرته الصفحات الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، ظهرت عدة مقاتلات للجيش المصرى، فى شكل أسطورى، ومن بين اللقطات الهامة التى ظهرت، إحدى طائرات رافال المنضمة حديثا للقوات المسلحة المصرية، وهى تزود أحد الطائرات المقاتلة الأخرى بالوقود جوا.

ولأول مرة تعلن القوات المسلحة عن العديد من طرازتها فى العديد من الأسلحة المختلفة، ومن بينها القوات الجوية، وحيث ظهرت طائرة رافال وبها طريقة إمداد الوقود للطائرة الأخرى، وحيث يتم تجهيز تلك الطائرات بساعات تخزين إضافية يمكنها من نقل الوقود للمقاتلات الأخرى.

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وفى إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الإتجاهات.

كما نفذت عدد من طلعات الإستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الأقتصادية فى مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الإستراتيجى لقوات الصاعقة فى إتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية بإستهداف البؤر الإرهابية على كافة الإتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الإستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبى والبحث والإنقاذ .