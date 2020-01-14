شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع ويفقد 204 قروش خلال عام ليسجل 15.83 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 204 قروش منذ بداية العام الماضى، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.83 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الماضى فى يناير 2019، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويرصد ”الخليج 365” رحلة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال عام:

- يناير 2019 سجل سعر الدولار 17.87 جنيه.

- فبراير 2019 سجل سعر الدولار 17.50 جنيه.

- مارس 2019 سجل سعر الدولار 17.25 جنيه.

- أبريل 2019 سجل سعر الدولار 17.11 جنيه.

- مايو 2019 سجل سعر الدولار 16.97 جنيه.

- يونيو 2019 سجل سعر الدولار 16.64 جنيه.

- يوليو 2019 سجل سعر الدولار 16.55 جنيه.

- أغسطس 2019 سجل سعر الدولار 16.50 جنيه.

- سبتمبر 2019 سجل سعر الدولار 16.24 جنيه.

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- أكتوبر 2019 سجل سعر الدولار 16.15 جنيه.

- نوفمبر 2019 سجل سعر الدولار 16.05 جنيه.

- ديسمبر 2019 سجل سعر الدولار 15.99 جنيه.

- يناير 2020 سجل سعر الدولار 15.83 جنيه.

- رحلة صعود الدولار وهبوطه مرة أخرى أمام الجنيه تعتمد على، سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب.

- عندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

- ارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.

- تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية دعم قوة الجنيه.

- تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.

- ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام.