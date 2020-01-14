شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الاستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة..وعبدالعال يعلن الانتقال لجدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إغلاق باب المناقشة فى الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، والانتقال إلى جدول الأعمال، مضيفا بعد أن تم تلاوة أسماء الموقعين عل طلب سحب لثقة من وزيرة الصحة وتم التحقق من عدم وجود عدد ممن وقع على الطلب، فان طلب سحب الثقة يعتبر لائحيا وعدم وجود بعض من وقع على طلب سحب الثقة ويعتبر تنازلا منهم عن الطلب، ويؤدى بالاخلال بالنصاب المطلوب لعرض طلب سحب الثقة، ولذلك لن يتم عرض الطلب وعملا بحكم المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس أعلن غلق باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.

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وقال عبد العال، إنه تلقي أيضا طلب من أعضاء مجلس النواب موقع من 30 برلمانيا بإغلاق باب المناقشة، مستعرضا المواد اللائحية المنظمة لضوابط طلب سحب الثقه من أعضاء الحكومة سواء المادة (226) التي تفيد بأن طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة يقدمً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

كما استعرض عبد العال، إلى الضابط اللائحى بالمادة 227، التى تفيد بأن يعرض رئيس النواب الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.