شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية ويسجل بالمركزى 15.81جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة من بينها الموافقة على مد حالة الطوارئ، مواصلة الدولار انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالبنك المركزى 15.81 جنيه، وإعلان المتحدث العسكرى سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها، وانطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير المقبل من سن يوم لـ 5 سنوات.



وفيما يلى أهم أخبار اليوم الثلاثاء 14/1/2020. وفيما يلى أهم أخبار اليوم الثلاثاء 14/1/2020. الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالمركزى 15.81جنيه

يواصل الدولار اليوم الثلاثاء 14-1 -2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش لثانى مرة خلال تعاملات اليوم مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.84 جنيه للشراء، و15.97جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية.



- أبرز 11 قرارا للحكومة اليوم.. تشديد العقوبات لكل من ساهم فى توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانونى.. الترخيص بإنشاء شركتين مساهمتين "البورصة المصرية للسلع" و"مصر الرقمية للاستثمار" - أبرز 11 قرارا للحكومة اليوم.. تشديد العقوبات لكل من ساهم فى توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانونى.. الترخيص بإنشاء شركتين مساهمتين "البورصة المصرية للسلع" و"مصر الرقمية للاستثمار"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى









- يوم تشريعى ساخن تحت القبة.. الموافقة على مد حالة الطوارئ و6 تشريعات بقوانين أبرزها المتحف الكبير والهيئات الشبابية وتغليظ عقوبات الممتنعين عن دفع النفقة.. وعبد العال للنواب: بتروحوا فين الانتخابات لسه بدرى

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مد حالة الطوارئ، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، حيث وافق البرلمان بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.









- توافق بين السيسى ورئيس وزراء إيطاليا لدعم مساعى التسوية السياسية وحل أزمة ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا".. وتناول اللقاء التباحث حول الأزمة الليبية، فى ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.









- المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.









- الكهرباء: قرار إلغاء رسوم النظافة يشمل مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع

أكد الدكتور لأيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية يشمل جميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية وليس لها علاقه بنوع العداد أو تصنيف المشترك، موكدا أن فاتورة استهلاك يوليو المقبل ستكون خالية من رسوم النظافة.









- "قادر 2020" الجيشان الثانى والثالث الميدانيان ينفذان عدداً من الأنشطة القتالية

فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة " قادر "2020" نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.



- أردوغان يكشف وجهه الاستعمارى: حفتر هرب من روسيا وسنلقنه درسا قاسيا - أردوغان يكشف وجهه الاستعمارى: حفتر هرب من روسيا وسنلقنه درسا قاسيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهه الاستعمارى، متحديا الإرادة الوطنية الليبية، وقال اليوم الثلاثاء، "إن بلاده لن تتوانى عن "تلقين" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "درسا" إذا واصل هجماته".



- البنك الدولى: نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر لـ6% فى 2023.. إنفوجراف - البنك الدولى: نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر لـ6% فى 2023.. إنفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2020، والذى يتوقع من خلاله نمو فى معدل الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، موضحا أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيصل لـ6% فى 2023، وأوضح الإنفوجراف أن هذا النمو يقابله إنخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتى أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.









- الفتوى تنهى نزاعا بين التموين والضرائب بسبب إيجار 4 جنيهات استمر 5 سنوات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أعفت فيها عقد مبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة، على مخزن بمساحة 50 متراً تابعاً لوزارة التموين من الخضوع إلى الضريبة العامة للمبيعات علي قيمة إيجار قيمتها 4 جنيهات، فى نزاعٍ استمر 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة فى" اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية" والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي على مدى خضوع عقد الإيجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.









- الحسينى فى استجوابه: المرضى بيموتوا بمستشفى بولاق.. وبسحب الثقة من الوزيرة

حمل النائب محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مسئولية إهدار صحة الغلابة فى مصر، على حد قوله، مضيفاً: الغلبان هو اللى بيشحت ومش بيأخذ خدمة".



- صعوبة امتحان الأحياء للصف الثانى الثانوى.. الطلاب: الأسئلة تعجيزية ولم تشمل المقرر الدراسى.. التعليم: 506 ألف طالبا أدوا امتحانى الأحياء والفلسفة إلكترونيًا.. وسيستم الامتحان تعطل مع بعض الطلاب وامتحنوا ورقيا - صعوبة امتحان الأحياء للصف الثانى الثانوى.. الطلاب: الأسئلة تعجيزية ولم تشمل المقرر الدراسى.. التعليم: 506 ألف طالبا أدوا امتحانى الأحياء والفلسفة إلكترونيًا.. وسيستم الامتحان تعطل مع بعض الطلاب وامتحنوا ورقيا

أدي صباح اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، بإجمالي عدد 587 ألف و108 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى.









- ضبط طبيب وآخر لاتهامهما بعرض رشوة على موظف بمستشفى لتزوير سجلات متهم بالإرهاب

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على طبيب محال للمعاش وآخر، لاتهامهما بعرض رشوة على موظف استقبال بمستشفى، لإثبات إدراج اسم قريب الطبيب "عارض الرشوة"، بسجلات الطوارئ، لإثبات مرضه، واستخدام تلك البيانات فى نفى اتهامه بالإرهاب









- حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير المقبل من سن يوم لـ 5 سنوات

تطلق وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 16 إلى 19 فبراير المقبل وتأتى الحملة فى إطار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وقالت وزارة الصحة إن الحملة تشمل جميع المصريين وغير المصريين المقيمين في جمهورية مصر العربية من عمر يوم إلى 5 سنوات للأطفال.









- الحزن يخيم على رئيسة المجلس القومى للمرأة.. وفاة نجل الدكتورة مايا مرسى صاحب الـ 14عاما.. فنانون ووزراء يشيعون الجثمان لمثواه الأخير.. وأصدقائه: سقط فى الحمام وخبر وفاته صدمة.. وكان يحلم بأن يكون رائد فضاء

حالة من الحزن خيمت على رئيسة المجلس القومى للمرأة، بعد وفاة أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والذى وافته المنية مساء أمس الاثنين وتم تشييع الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



- نيابة بلبيس تقرر إيداع "قابيل الشرقية" المتهم بقتل شقيقه الأصغر بدار رعاية - نيابة بلبيس تقرر إيداع "قابيل الشرقية" المتهم بقتل شقيقه الأصغر بدار رعاية

ررت نيابة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إيداع طالب الإعدادية المتهم بقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة، إحدى دور الرعاية

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- تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة لـ11 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات احداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد الدوير، رئيس الدائرة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة الى جلسة 11 فبراير المقبل.





- 4 فيروسات وأمراض تنتقل من الذبح فى المحلات.. أنفلونزا الطيور الأشهر.. فيروس "الجمبورو" شرس.. و"تكسوبلازما" ينتقل من استخدام السكاكين أو أسطح التقطيع الملوثة.. وفيروس "النيوكاسل" يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان





- كارثة الطائرة الأوكرانية تحاصر إيران.. اعتقالات للمتورطين فى الحادث.. واستقالات جماعية بـ"التلفزيون الرسمى".. روحانى يلوح بتشكيل "محكمة خاصة".. وتقارير: 150 مليون دولار خسائر مقاطعة العالم لمجال إيران الجوى

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الثلاثاء، إن حادث الطائرة الذى أودى بحياة 176 شخصا خطأ لا يغتفر، موضحا أنه يعد حادثا كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بحرص، داعيا السلطة القضائية الى تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى والعشرات من الخبراء للتحقيق في الحادث





- نيابة دبى تحيل فتاة للمحاكمة ابتزت خليجيا بـ2 مليون درهم بسبب فيديوهات إباحية

قادت محادثة عابرة عبر أحد مواقع التعارف على الإنترنت مدير خليجى إلى التقدم بشكوى فى بلده ضد إحدى الفتيات التى تعرف عليها وقامت بتصويره عاريًا، كما ابتزته مطالبة بمبلغ 200 ألف بعملة بلده والذى يعادل مليون و980 ألف درهم، مستغلة إقامته علاقة غير شرعية معها فى بلده، وتبين أنها تقيم فى دولة الإمارات حاليًا، وقد تم التواصل من قبل الرجل الخليجى مع إدارة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغًا ضدها وإلقاء القبض عليها تمهيدًا لمحاكمتها.





- الأرصاد: ارتفاع الحرارة 5 درجات غداً والعظمى بالقاهرة 24 درجة

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔﻪ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ويسود ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.





- أول صور محمود العسيلى فى شهر العسل بجزر المالديف

نشر الفنان محمود العسيلى أول صور من شهر العسل بعد زواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث يقضى إجازة الزواج فى جزر المالديف، وجاءت صور الفنان أثناء خروجه من البحر، إضافة إلى صور أخرى داخل حمام السباحة فى مقر إقامته، وعلق على الصور التى تعتمد فى أغلبها عدم النظر للكاميرا، بقوله "وأنا مش واحد بالى".





- جنود من الدعم السريع يسيطرون على شارع أفريقيا قرب مطار الخرطوم بالسودا

ذكر مراسل قناة العربية فى دولة السودان، جنود من الدعم السريع يسيطرون على شارع أفريقيا قرب مطار الخرطوم، وسط سماع لدوى إطلاق نار.





- وزير الإعلام السودانى: الجيش يسعى لتأمين شوارع الخرطوم

يسعى وزير الإعلام السودانى إقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها، كما أكد وزير الإعلام السودانى، أن الجيش يعمل على تأمين الشوارع فى الخرطوم، وأشار مصدر عسكرى لقناة العربية، أنه لا يوجد تهديد لأمن الخرطوم جراء "التفلت الذى مارسه جنود سابقون".





- زوجة قتيل فيلا نانسى عجرم: "ماذا كان سينقص من أموال النجمة حال سرقها زوجى"

فى تصريح غريب، قالت زوجة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنه حتى لو زوجها القتيل "سارق"، ماذا كان سينقص النجمة ومن أموالها شئ، مؤكدة أنه كان شخصا متدينا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أى أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا، مؤكدة فى مداخلة هاتفية مع قناة الجديد اللبنانية، أنه من المستحيل أن يفعل زوجها ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.



كيكى سيتين: كنت مع الأبقار فى مزرعتى بالأمس واليوم أدرب كيكى سيتين: كنت مع الأبقار فى مزرعتى بالأمس واليوم أدرب برشلونة

أكد كيكى سيتين مدرب برشلونة الإسبانى، أنه لم يحلم على الإطلاق بتولى تدريب البلوجرانا يوماً ما، موجهاً الشكر لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا وإيريك أبيدال السكرتير الفنى للفريق الكتالونى، وكان فريق برشلونة قد أعلن بشكل رسمى عن تعيين كيكى سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، مدرباً لبرشلونة خلفاً لإرنستو فالفيردى، التى تمت إقالته بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 3 - 2 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى بـ"جدة".



