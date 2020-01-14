شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى الطائرات الحربية فى الجيش المصرى.. والتزود بالوقود جوا يظهر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى الجيش المصرى، يعلن عن عدد كبير من القطع والمعدات الجديدة المنضمة للقوات المسلحة المصرية، وكان القوات الجوية، أحد أولويات المرحلة، حيث جرى تحديثها بأقوى الطائرات على مستوى العالم، لتصبح ذات ترتيب عالمى فى مستوى القوات الجوية العالمية.



أحد أبطال الجيش المصرى بالقوات الجوية



أحد مروحيات الجيش المصرى



أحد مقاتلات الجيش المصرى تنقل وقود لطائرة أخرى



طائرة اباتشى

وينشر " الخليج 365"، عدد من الصور توضح الطائرات الجديدة، والتى أعلن عنها بشكل رسمى فى فيديوهات وزارة الدفاع، ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، وحيث تضمنت طائرات الإف 16 f 16، وطائرات الرافال rafale ، و طائرات الكاموف ، وميج 29 mig 29 ، و حيث ظهرت فى أحد اللقطات والطائرات تزود بالوقود أثناء الطيران.

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فيما ظهرت طائرات الجيش المصرى فى مناورة قادر 2020 بشكل يبهر الجميع، حيث قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 على مختلف الإتجاهات، أنه فى إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود.



أبطال القوات الجوية يستعدون للمهمة



اصطفاف الطائرات بالجيش المصرى



الطائرة الروسية الجديدة



طائرة جديدة بالجيش المصرى

ونفذت القوات الجوية عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة فى تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوى وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية فى مسرحى عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الإستراتيجى لقوات الصاعقة فى إتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية بإستهداف البؤر الإرهابية على كافة الإتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الإستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبى والبحث والإنقاذ .