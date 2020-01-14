شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع: "مستعدون لتنبنى أى فكرة بحثية بعد دراستها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد المنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة كيان صناعى وطنى تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية، وتسخر كل إمكانياتها لذلك، بكامل مصانعها الـ12 المتخصصة فى العديد من المجالات عبر اللجنة العليا التى تضع السياسات الخالصة بها برئاسة رئيس الجمهورية، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب طلعت السويدي، للمناقشة حول رؤي التوسع في ملف الطاقة الشمسية في مصر.

وأضاف التراس، أن الهيئة تعمل علي تنفيذ توجهات الدولة المصرية وفق الرؤي التى يتم التخطيط بشأنها بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لأول مرة نري وجود أعمال التخطيط علي مدار سنوات وهذا أمر يسعد كل مواطن مصري قائلا:" كل شيئ يتم في مصر يكون بالتخطيط وهو أمر يسعد كل مواطن مصري".

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وتابع أن فلسفة التخطيط المستقبلي إطار هام ويتم العمل به في كل دول العالم، ومصر خلال هذه المرحلة تقوم وفق هذا الإطار، مشيرا إلى أن الهيئة تتواصل مع جميع المراكز البحثية والجامعات وكل ذي صلة بالبحث وعلى الاستعداد نحو التعاون لإنجاز أي مشروع صناعى أو فكرة نحو النور وفى القلب منها رؤى وأفكار العالم وخبير الطاقة هانى النقراشى، بشأن الطاقة الشمسية الحرارية ولكن بالدراسة والمراجعة علي كافة المستويات.

وأكد علي أن التخطيط الذي يتم في مصر الآن بأن تكون مركز للطاقة بالمنطقة لكي توزع الطاقة فى أفريقيا وأوروبا ، وبالتالي نحن لدينا العديد من الاختيارات والخيارات بشأن الطاقة المتجددة، حيث فائض الطاقة الذي يتم تصديره، والمفاعل النووي والاتجاه الجديد في المشروع القومي لإدارة المخلفات والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا ليتم الاستفادة من المخلفات قائلا:" المشروع القومي للمخلفات سيكون له دور كبير بتوليد الطاقة والكهرباء".