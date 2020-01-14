شكرا لقرائتكم خبر عن "تمام المهمة".. كتيبة مظلات تُكلف بالقضاء على عناصر معادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، يوضح بعض فعاليات المناورة قادر 2020 والتى تتم على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، ظهر بعض أبطال قوات المظلات المصرية، وهم يرفعون علامة "بدء المهمة"، والتى كانت عبارة عن إبرار جوى بواسطة عدد من طائرات النقل.



قوات المظلات المصرية



قوات المظلات بالجيش المصرى



قوات المظلات

وتضمن الفيديو، اسقاط لبعض المعدات والسيارات التابعة لوحدة المظلات، وحيث فذت قوات المظلات عدد من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الإستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات.

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كما تضمن النشاط التدريبى، تنفيذ إبرار جوى لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال، وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت اليوم، أنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة " قادر "2020" نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.



اسقاط عربات محملة من الطائرات



سيارات الجيش محمولة جوا



عربات محمولة جوا

وبدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الإستعداد القتالى والإصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع إتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.