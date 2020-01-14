المحكمة التأديبية: عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى طعن مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدى الجامعات، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها شيت على الطلاب وربط شراءه بالنجاح في الامتحان، وأقامت الطعن مدرس بكلية الآداب على قرار رئيس الجامعة بمجاراتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من قيامها بتوزيع شيت على الطلاب لإجبارهم على شراء الكتاب الجامعي، مع ربط الشيت بالامتحان.

وقامت الطاعنة بتقسيم الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه بأن الطالب الذي لا يستطيع الإجابة يكتفي بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدي ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته.

ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب وتطعن على قرار رئيس الجامعة، وهو الذي يمثل الجامعة أمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالي غير قائم على سند صحيح من القانون .

وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة؛ ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون.