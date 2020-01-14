عامل يلقى جثة زوجته في الشارع بعد وفاتها في محاولة "إجهاض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجته بعدما حاول إجهاضها.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سيدة في العقد الثالث ملقاة باحد الشوارع بمنطقة النزهة، بالانتقال والفحص تبين أن السيدة المتوفاة ترتدي ملابس منزلية ملطخة بالدماء.

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بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور؛ تبين أن شخص مجهول قام بالقاء الجثة ولاذ بالفرار؛ وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هوية الشخص الذي القى الجثة، حيث تبين أنه زوج المتوفاة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقة، حيث أكد أنه عندما علم بحمل زوجته أقنعها بضرورة "تسقيطه" وبالفعل حاول اجهاضا بمعرفته إلا أنها فارقت الحياة، حينها خشى من القبض عليه فاختمرت في ذهنه فكرة إلقائها في الشارع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.