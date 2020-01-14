"الجنايات" تخلي سبيل فتاتين متهمتين في قضية "ابنة القرضاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل فتاتين من شركاء علا القرضاوي ابنه القيادي يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في قضية تمويل جماعة إرهابية، ونسبت النيابة إليه تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، بتدابير احترازية.

وجاءت أسمائهما كالتالي: مروة أحمد مدبولي أحمد، وسمية ناصف محمد ناصف رشدي.

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوي بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير الشرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.