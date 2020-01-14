لماذا فشل سحب الثقة من وزيرة الصحة بالبرلمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

لم يُكتب للاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، النجاح بعد 4 ساعات من مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

وخلال التحقق من أسماء الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبيّن غياب أغلبهم عن الجلسة، ليعتبر ذلك بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، الأمر الذي تسبب في فشل إتمام الإجراءات البرلمانية لسحب الثقة من وزيرة الصحة.

وقال عبدالعال إنه "لائحيا تم التنازل على طلب سحب الثقة لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب لغياب عدد من مقدمي الطلب".

جاء ذلك في كلمته عقب انتهاء مناقشة الاستجواب بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

وأوضح عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه، وهو ما يعتبر تنازلا منهم عن الطلب، وإخلالا بالنصاب المطلوب للتصويت.

Advertisements

ونصت المادة 227 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".

فيما تنص المادة 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب.

وقبيل رفع الجلسة العامة للمجلس، عاد عبدالعال للقول إن "الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، نجح في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي"، مضيفًا أنه جاء بمثابة "جرس إنذار" للحكومة كلها.

من جانبه، علق النائب محمد الحسيني، مقدم الاستجواب، قائلًا: "وصلنا الرسالة".

وقال الحسيني إنه "لا يوجد خلاف شخصي مع وزيرة الصحة، ولكن في الوقت ذاته ما قالته في دفاعها عن نفسها لا أساس له من الصحة".

لمزيد من التفاصيل عن جلسة استجواب وزيرة الصحة.. اضغط هنا