مصر | المؤبد لـ"سواده" بتهمة ترويج مخدر الهيروين في مدينة السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ"سواده" بتهمة ترويج مخدر الهيروين في مدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بتهمة تكوين تشكيل عصابى مع آخر للاتجار فى الهيروين بدائرة قسم شرطة السلام.

حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، فى منطقة السلام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام سعيد وشهرته سواده 28 عاما بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى حامد عاطل 35 عاما.

حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.