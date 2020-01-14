مصر | تجديد حبس 6 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة جنوب بنها الكلية بشبرا الخيمة تجديد حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث20 سبتمبر".
والمتهمون هم:
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والمتهمون هم:
1. علاء فرج
2. سالم غنيم
3. حامد مختار
4. عفيفي الديب
5. محمد علي علي قوره
6. سيد محمد عزازاي