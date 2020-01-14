مصر | تجديد حبس 6 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين في "أحداث 20 سبتمبر" بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة جنوب بنها الكلية بشبرا الخيمة تجديد حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث20 سبتمبر".

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

والمتهمون هم:

1. علاء فرج

2. سالم غنيم

3. حامد مختار

4. عفيفي الديب

5. محمد علي علي قوره

6. سيد محمد عزازاي