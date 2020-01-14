مصر | تجديد حبس 14 متهما بنشر أخبار كاذبة في الشرقية 45 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 14 متهما بنشر أخبار كاذبة في الشرقية 45 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 متهمًا 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم كلا من: 1. خيرى محمد عبدالعال (أبوحماد). 2. سمير عبدالسلام نصار (أبوحماد). 3. رزق محمود عبد الله(بلبيس). 4. سمير محمد علي(بلبيس). 5. أحمد محمد مرسي(بلبيس). 6. أحمد كمال رجب(بلبيس). Advertisements 7. محمد مصطفى أحمد(بلبيس). 8. السيد أحمد السيد(بلبيس). 9. سعد محمد إبراهيم(بلبيس). 10. أحمد رجب إبراهيم(بلبيس). 11. نبيل عبد الحميد (بلبيس). 12. وائل أحمد محمد (بلبيس). 13. محمود كامل محمد (بلبيس). 14. عبد الحميد يحي عبد الحميد (بلبيس)

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