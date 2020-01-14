مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": "الرقابة الإدارية" تكشف مخطط الإرهابيين للتهرب من العقوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": "الرقابة الإدارية" تكشف مخطط الإرهابيين للتهرب من العقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

الرقابة الإدارية": إرهابي حاول إدراج اسمه بسجلات مستشفى للتهرب من العقاب

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن محاولة رشوة موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية من قبل شخصين لإدراج متهم بالإرهاب بسجلات الطوارئ وإثبات احتجازه بها خلال 2015 للهرب من التهم الموجهة إليه.

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النيابة تحقق في واقعة نشوب حريق شقة بالطالبية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، فيما انتدبت المعمل الجنائي لفحص الحريق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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21 يناير.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4"

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، سماع الشهود في محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، المتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 21 يناير الجاري.

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إعادة فتح نفق الأزهر أمام حركة المرور

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، فتح نفق الأزهر مرة أخرى عقب غلقه، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه به، في الاتجاه القادم من الأوبرا، إلى صلاح سالم، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق وتنظيم حركة السير.

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