مصر | عاجل.. براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.