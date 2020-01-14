مصر | ضبط فتاة ادعت سرقة مشغولاتها الذهبية في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط فتاة ادعت سرقة مشغولاتها الذهبية في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في كشف ادعاء فتاة، بواقعة سرقة مشغولاتها الذهبية بالإكراه، وتبين أنها ادعت تعرضها للسرقة، بسبب فسخ خطبتها ورغبتها في عدم رد المشغولات الذهبية لخطيبها السابق.

كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بحدوث سرقة بأحد العقارات بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة ربة منزل ومقيمة بالعقار محل البلاغ والتي قررت بقيام شخصان مجهولان بتخديرها وتكبيل يديها باستخدام قطعة من القماش إيشارب بمدخل العقار سكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يُستدل على صحة الواقعة وبإعادة مناقشة المُبلغة وبمواجهتها أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، بالتحريات عدلت عن أقوالها وأقرت باختلاقها الواقعة على النحو المشار إليه بسبب فسخ خطبتها ورغبتها في عدم رد المشغولات الذهبية لخطيبها السابق، تم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية بمسكنها وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.