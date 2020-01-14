أخبار مصر | انطلاق حفل عيد الأثريين بحضور وزراء وسفراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق حفل عيد الأثريين بحضور وزراء وسفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل فعاليات الإحتفالية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الأثريين.

يحضر الإحتفالية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من أعضاء مجلس النواب والسفراء الأجانب والأثريين علي مختلف تخصصاتهم.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأثريين والعاملين في الآثار، علي مجهوداتهم التي قاموا بها لصالح العمل.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن إنجازات وزارة الآثار في العام الماضي.