أخبار مصر | عرض صور لحيوانات ضالة بمستشفى بولاق أثناء استجواب وزيرة الصحة

أكد النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مازال قائمًا تحت قبة المجلس حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر، أن النائب محمد الحسيني قام بعرض صور تحتوي على حيوانات ضالة داخل مستشفى بولاق العام من القطط والكلاب والفئران، مشيرا إلى أن ذلك أشعل غضب أعضاء البرلمان، مصرين على سحب الثقة من الوزيرة.

وتابع النائب، أن الوزيرة تتحدث عن انجازاتها منذ توليها الوزارة بنجاح جميع المبادرات التي تم تطبيقها في الفترة الماضية.