أخبار مصر | بعد نجاح برنامج الإصلاح.. الحكومة تبدأ في رفع الضغط عن المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نجاح برنامج الإصلاح.. الحكومة تبدأ في رفع الضغط عن المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الحكومة المصرية، 5 قرارات من شأنها رفع الضغط عن المواطن ودعم المرأة ومكافحة الفقر والبطالة، وذلك بعد ارتفاع مؤشر الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح، وفقا لتصنيف العديد من الوكالات الأجنبية، والتي أكدت أن 2020 هي بداية شعور المواطن المصري بجني الثمار الاقتصادية.

وكانت أولى القرارات، إصدار محمد شاكر "وزير الكهرباء والطاقة المتجددة" قرارا بوقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.

تأجيل زيادة الضريبية العقارية وتخفيض أسعار الكهرباء والغاز

وأجل الدكتور محمد معيط "وزير المالية" زيادة الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات؛ للعمل على تعديل قانون الضريبة العقارية الذي تم العمل الآن على دراسته، وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أن القرار ينعكس على أسعار السوق العقارية وبالتالي على المواطن.

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وجاءت وزارة المالية أيضا بقرار دراسة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أكد على أهمية دعم الصناعة والاهتمام بنهوض هذا القطاع، والأمر يعود بالنفع على المواطن في شكل تخفيض الأسعار وتوافر السلع بجوده أعلى.

مكافحة الفقر ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وناقش الرئيس السيسي الإستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولي مع "رئيس مجلس الوزراء" الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط في إطار الجهود الاقتصادية من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

كما ناقش العمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030 وتضخيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المصرية.