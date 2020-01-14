أخبار مصر | جبهة الدفاع عن "العباسية" تكشف أضرار تعديل قانون رعاية المريض النفسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة الدفاع عن "العباسية" تكشف أضرار تعديل قانون رعاية المريض النفسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد حسين منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية وعضو مجلس بنقابة الأطباء سابقًا، أن المطالبة بتعديلات قانون رعاية المريض النفسي 71 لسنة 2009 سوف تضر بالمريض النفسي في مصر، موضحا أن المنظمات العالمية اعترضت على التعديلات مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمية للصحة النفسية والجمعية العالمية للطب النفسي.



وأبدى حسين اعتراضه على بنود القانون الجديد، قائلًا: هناك قصور تام في العديد من البنود والسبب في ذلك أن لجنة الصحة تجتمع مع الحكومة ثم يقوموا بتمرير قرارات خطيرة تضر بالمريض النفسي بصورة كبيرة.

وأضاف حسين في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن 25% من سكان مصر لديهم اضطرابات نفسية وعرضة لاستخدام خدمات الطب النفسي وللأسف تمرير تلك التعديلات على القانون قد تضر بشريحة كبيرة بالمجتمع خاصة أن لجنة الصحة خالية من أي طبيب نفسي وللأسف هناك العديد من المنتفعين من تلك التعديلات من أطباء نفسيين لهم ثقل.



وأشار إلى أن التعديلات تضر أيضا بسمعة مصر حيث تلقينا خطابات شديدة اللهجة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للصحة النفسية حول تلك التعديلات الغير قانونية من الأساس حيث اعترضت الجهتان على تعديل جلسات الكهرباء بتنظيم ايقاع المخ، مؤكدين أن ذلك البند تحديدا مضلل وزائف وغير أخلاقي أيضا لأنه تعبير غير موجود بالمراجع العلمية من الأساس.

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وتابع: اعترضت الجهتان أيضا على البند الذي يبيح للطبيب إتخاذ قرار اعطاء المريض جلستين كهرباء في حال رفض المريض العلاج بالكهرباء حتى يتم استخراج التقييم المستقل وهو بند مخالف للقانون الذي يحتم موافقة المريض على العلاج بالكهرباء أو وجود تقييم مستقل بحضور لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد الأمر.



وأضاف حسين: كما اعترضت الجهات في خطابها أيضا على استبعاد ممثلين عن المرضى وأسرهم من تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية إلى جانب إدراج ترخيص مزاولة مهنة المعالج النفسي في القانون تحت سيطرة كاملة من الأطباء النفسيين.

وأوضح أن الجمعية العالمية للطب النفسي أعربت عن قلقها ازاء تلك التغيرات في خطاب رسمي موجه إلى الأمانة العامة للصحة النفسية ورئيس لجنة الشئون الصحية الدكتور محمد العامري.



الجدير بالذكر أن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية أعلنت رفضها التام على تعديلات قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009

