أخبار مصر | نادي السكة: طورنا حمام السباحة الأوليمبي بدعم من تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي السكة: طورنا حمام السباحة الأوليمبي بدعم من تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عيد رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، إن إدارة النادي تسعى لتحقيق تطوير كامل بكل الملاعب الموجودة، مما سينعكس على أداء اللاعبين.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة للفجر، أن المستشار تركي آل الشيخ، قام بدعم النادي بمبلغ قيمته مليون جنيه، كمنحة منه للمساعدة في تطويره، موضحا أنهم قاموا بتطوير حمام السباحة ليصبح حمام سباحة بمواصفات اوليمبية، حيث تم تغيير كل المواسير، وأجهزة تدفئة المياه به، مؤكدا على أنهم مستهدفين جني بطولات من مسابقات السباحة قريبا.

كما أوضح أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتطوير ملاعب النادي في توقيت مباريات الأمم الإفريقية التي عقدت في مصر، وشمل هذا التطوير تطوير الملعب الرئيسي، واستاد السكة الحديد ليصبح مثل استاد القاهرة الرياضي، وكذلك غرف تبديل الملابس للاعبين.