شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب يعلن تضامنه الكامل مع اتحاد معلمى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نقابة المهن التعليمية المصرية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بالغ أسفها من إجراءات حل اتحاد المعلمين السودانيين والاتحادات المهنية وتجميد حساباتها وأرصدتها البنكية.

وأعلنت نقابة المهن التعليمية المصرية، تضامنها الكامل مع اتحاد المعلمين السودانيين، ودعمها المستمر للمعلمين السودانيين.

وطالبت الجهات المعنية في دولة السودان الشقيق بضرورة العدول عن تلك القرارات، مع التزام اتحاد المعلمين العرب ونقابة المعلمين المصرية بعدم التعامل إلا مع القيادات النقابية المنتخبة في اتحاد المعلمين السودانيين المدرجة فعلياً في اتحاد المعلمين العرب.

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وفاز خلف الزناتى، نقيب المعلمين المصريين، برئاسة اتحاد المعلمين العرب لفترة ثانية بالإجماع، فى الانتخابات التى أجريت فى المؤتمر العام للاتحاد فى دورته العشرون التى اختتمت أعمالها بالعاصمة السورية دمشق، وكان " الزناتي" قد استعاد لمصر منصب رئيس اتحاد المعلمين العرب فى المرة الأولى فى الانتخابات التى جرت عام 2015، وفى الانتخابات التى انتهت مساء اليوم حصل " الزناتي" على نفس المنصب بإجماع أصوات أعضاء الاتحاد.

وشكل اتحاد المعلمين العرب هيئة مكتبه الجديدة وتم اختيار مصر لرئاسة الاتحاد بالإجماع، وهشام مكحل بمنصب الأمين العام، وقال خلف الزناتى، عقب فوزه برئاسة الاتحاد، إن حصول نقابة المعلمين بمصر على هذا المنصب للمرة الثانية وبإجماع أعضاء اتحاد المعلمين العرب يعكس حجم الدور الذى قامت به نقابة المعلمين المصرية فى قيادة الاتحاد على مدار السنوات الماضية.

ووصف نتيجة الانتخابات التى تمت فى العاصمة السورية أنها بمثابة تكريم واعتراف بدور مصر الرائد ومكانتها داخل الوطن العربى، مشددًا على قيمة المعلمين ومكانتهم كأصحاب رسالة فى بناء الإنسان والمعرفة، مؤكدا أن الاتحاد مستمر فى برامج عمله وخططه المستقبلية لخدمة المعلمين على مستوى الوطن العربى.