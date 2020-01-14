شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: دورات تدريبية بإجازة الفصل الدراسى الأول حول محاربة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة حول الأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسى الثانى.

وأشار التقرير إلى انطلاق دورات إعداد القادة بمعهد إعداد القادة بحلوان بالجامعات لمناقشة الأوضاع الحالية ونشر الوعى الثقافى فى جميع المجالات ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة والتصدى لما يثار على شبكات التواصل الاجتماعى وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة وسيتم التنفيذ خلال فبراير ومارس بمتوسط 10 أفواج.

ولفت التقرير إلى أسبوع الطلاب الوافدين الرياضى بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، وكذا أسبوع الفتيات الخامس علي مستوي الجمهورية بجامعة الفيوم بحضور 4500 طالبة في جميع المجالات ( ثقافية ورياضية وحوالي وفنية واجتماعية وعلمية.....) وذلك فى الفترة 31/ 1- 6/ 2/ 2020.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات سيقام بجامعة سوهاج من 8-13/ 2/ 2020 تحت عنوان الرياضة بتجمعنا.

وأشار التقرير إلى الملتقي العربي الثاني تحت عنوان: الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات خلال الفترة من 16- 18/ 2/ 2020 بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية - جامعة الدول العربية، وكذا مهرجان جامعة الأقصر الرياضي - مارس 2020.

ولفت التقرير لإقامة الملتقى الفنى فى حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وكذلك الملتقي القمى فى المجالات الأدبية والثقافية بجامعة المنوفية - مارس/ أبريل 2020، والملتقى القمى لطلاب الأسر الجامعية - جامعة مطروح - بمشاركة 500 طالب وطالبة فى جميع الأنشطة فى مارس 2020.

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وأشار التقرير إلى إقامة ملتقى شباب الباحثين السابع لطلاب الجامعات المصرية جامعة اسوان - مقر الجامعة بصحارى بمشاركة 150 طالب وطالبة.

كما تقام بعض أفواج معهد إعداد القادة بحلوان وأيضاً المهرجان الثقافى الفنى النوبى بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 4- 8/ 4/ 220.

ولفت التقرير إلى المشاركة في مسابقة إبداع 8 تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لإجراء التصفيات النهائية بعد التسابق داخل الجامعات للوصول إلى المراكز الأول على مستوى كل جامعة.

وأوضح التقرير الاستمرار في تصفيات دوري القطاعات وبطولة الشهيد الرفاعي ودوري الجامعات تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والانتهاء من مهرجانات المسرح والكورال والفنون الشعبية داخل الجامعات وإعلان المراكز الأول في كل مجال، وكذا الانتهاء من مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمسابقات على مستوي كل جامعة.

وأشار التقرير إلى تدشين اليوم الثقافي الأفريقي بجامعة الأقصر بالتزامن مع ذكري تأسيس الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد ووزارة الخارجية ومحافظة الاقصر- أبريل 2020، وفي نفس الشهر سيتم إحياء احتفالات تحرير سيناء على مستوي الجامعات المصرية.

كما لفت التقرير إلى استكمال حملات بأيدينا هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالجامعات والمناطق المحيطة بها ، كما يجري الإعداد والاعلان عن استضافة مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجمهورية.

وأضاف التقرير استعداد جامعة أسيوط لاستضافة أسبوع شباب الجامعات القادم في فبراير 2021، وكذلك الملتقي الابداعي الرابع لطلاب كليات التربية النوعية على مستوي الجمهورية بمعهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع كل من لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي وكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020 مع انطلاق الأفواج الصيفية لإعداد القادة بحلوان.