شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة السودان بعد إطلاق النيران فى مطار الخرطوم: الموقف تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد رئيس حكومة السودان الإنتقالية عبد الله حمدوك على حسابه الرسمى بموقع" تويتر"، قائلًا: أطمن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وقال حمدوك إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

وأوضح حمدوك، نجدد ثقتنا فى القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

ومنذ قليل، أفاد مصر أمنى بالسودان أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

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وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.