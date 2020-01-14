شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السودانى: الجيش يسعى لتأمين شوارع الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن وزير الإعلام السودانى يسعى لإقناع الوحدات المتمردة بالاستسلام وتسليم سلاحها، كما أكد وزير الإعلام السودانى، أن الجيش يعمل على تأمين الشوارع فى الخرطوم، وأشار مصدر عسكرى لقناة العربية، أنه لا يوجد تهديد لأمن الخرطوم جراء "التفلت الذى مارسه جنود سابقون".

وأفاد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، بأن القوات المسلحة ترفض السلوك الذى قامت به مجموعة خارجة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية، وخرجت إلى الشوارع مطلقة النيران.

وفى تصريحات صحفية لشبكة سكاى نيوز عربية، قال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، إن ما حدث اليوم من تبادل اطلاق نيران بالقرب من مطار الخرطوم، وفى عدد من المناطق الرئيسية، ما هو إلا فوضى، تحتاج إلى الحسم.

وكشف الحسن فى التصريح الصحفى: "كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على الموقف"، وكانت السلطات الأمنية السودانية قد أغلقت المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بمنطقة كافورى أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

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وتوجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، اليوم الثلاثاء، للانضمام إلى وفد مفاوضات السلام الجارية بدولة جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة.

وكان فى وداع دقلو فى مطار الخرطوم وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن جمال عمر، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفى إدريس.

وعقدت سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، التى تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة و"يوناميد"، اجتماعا الاثنين، فى جوبا، تناول تقييم سير مفاوضات السلام السودانية فى مساراتها المختلفة، وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، فى تصريح صحفى، "إن الأسبوعين القادمين حاسمان فى عملية السلام فى السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أجرى تقييما شاملا لما تم فى المفاوضات خلال الفترة السابقة، وناقش عمل الوساطة خلال المرحلة القادمة".