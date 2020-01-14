شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تغيرت تعبيرات وجه قاتل «شهيد الشهامة»؟.. خبير نفسي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر محمد راجح، المتهم الأول في قضية «شهيد الشهامة»، اليوم، من خلال صورة التقتطها «المصري اليوم» أثناء دخوله للمحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف بالقضية والتي انتهت بتأجيل القضية لجلسة 11 فبراير، وهو مرتديًا لملابس السجن، وقد تغيرت تعبيرات وجهه بشكل كبير عن المرات التي ظهر فيها وجهه بوضوح خلال الجلسات الأربع السابقة قبل النطق بالحكم عليه هو والمتهم الثاني والثالث بالحبس لمدة 15 عام، والحكم على المتهم الرابع بالحبس 5 سنوات.

كانت ملامح راجح اليوم يسودها الاستقرار ولا يبدو عليها الخوف وظهر بنظرة لا تخلو من القوة والقدرة على المواجهة، بينما كانت مشاعره خلال الجلسات السابقة مختلفة تمامًا والتي ظهرت من خلال تعبيراته التي كان يعمها الخوف والضعف والندم، وأيضًا بكاؤه حين غادر مقر المحكمة بعد سماع الحكم واصطحابه لنسخة من القرآن الكريم وترديده للآيات القرآنية قبل بدء الجلسة الأخيرة للمحاكمة وأثنائها.

Advertisements

لماذا تغيرت تعبيرات راجح للقوة بعد حبسه؟.. خبير نفسي يجيب

«المصري اليوم» تواصل مع استشاري الطب النفسي إبراهيم مجدي، لتوضيح مدى تطور الحالة النفسية لراجح بعد حبسه.

قال «مجدي» إن سبب حالة الضعف والقلق التي كانت تسيطر على المتهم خلال جلسات ما قبل الحكم هو الخوف من المجهول، إذ لم يكن يعرف ما الذي ينتظره في السجن ولا يعرف ما هو مصيره المنتظر، فضلًا عن تكاتف الرأي العام ضده بقوة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الأشخاص في هذه الظروف قد يحدث لهم أمرين إما الانكسار أو اكتساب القوة، ويتعبر راجح من النوع الثاني، إذ تدل نظرته اليوم على أنه بعد دخوله للسجن أصبح أكثر قوة وتخطى مرحلة الخوف من السجن، وتعرف على الحياة الجديدة التي تستقبله وتكيف معها، فلم يعد مصيره مجهولًا، الأمر الذي جعله أكثر شراسة وقوة، بالإضافة إلى سلطة المال، فمن المعروف عن عائلته أنها ميسورة الحالة ما قد يجعله أكثر راحة داخل السجن من غيره، لذلك نجد في نظرته نوع من التحدي.

وأشار إلى أنه لديه أمل بأن يخفف حكمه بعد جلسة الاستئناف، موضحًا أن راجح أراد توصيل رسالة للرأي العام من خلال نظرته بأنه قادر على مواجهة المجتمع بعد قضاء مدة عقوبته، وأنه لم يعد منكسرًا خاصة وأنه في مرحلة عمرية تتميز بالتحدي والعند.