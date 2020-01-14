شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: قطع المياه عن 3 أحياء غدًا من الـ9 صباحًا لمدة 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء السكنية (الثانى، الرابع، الخامس)، من الساعة 9 صباح غدٍ الأربعاء الموافق 15/1/2020 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم، لمدة 10 ساعات، نظراً لأعمال ربط الحى السادس بخطوط المياه الرئيسية بالمدينة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.