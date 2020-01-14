شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: المتحف المصري الكبير هدية مصر إلى شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطقى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المتحف المصري الكبير هو أكبر عمل ثقافي حضاري في العالم المعاصر، ومصر تبعث من خلاله برسالة حضارية لشعوب الأرض مبرزة حضارتها، خصوصًا الحضارة الفرعونية العظيمة الملهمة لكل الحضارات.

وأعرب «الفقي»، خلال تفقده مبنى المتحف الكبير، بدعوة من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تقديره للجهد الضخم الذي يبذله الجميع، على رأسهم اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به، والأعمال العظيمة التي يقوم بها العامل المصري الذكي المتميز، الذي تغلب على كل الصعاب لإنجاز هذا العمل المعماري الضخم.

وهنأ الفقي الشعب المصري بهذا المتحف واعتبره هدية الرئيس إلى شعبه وهديه شعبه إلى شعوب العالم.