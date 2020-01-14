شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: القوات الجوية والبحرية تشارك في البحث عن «الصيادين المفقودين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر استمرار البحث عن «الصيادين المفقودين»، مشيرًا إلى أن هناك جهد كبير من قبل وزارة الدفاع في هذا الشأن بإشراف مباشر من الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أصدر توجيهاته، للتنسيق مع القوات الجوية للقيام بطلعات للتمشيط، وكذلك قيام القوات البحرية بعملية البحث على مدار الساعة.

وقال «حنفي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه يتابع بنفسه على مدار الساعة جهود البحث، وأنه عقد اجتماع بالصيادين لأنهم أكثر دراية بتلك المنطقة، وتم تحديد ثلاثة احتمالات للبحث على المفقودين فيهم حسب التيار المائي، مشدداً على أنه أصدر تعليماته بعد هذه الواقعة بعدم خروج أي مركب صيد ولو كانت «فالوكة صغيرة» إلا بتركيب جهاز تتبع «GBS»، لحماية البحارة وسلامتهم، وتم التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقتها بشأن هذه الأجهزة.

يذكر أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 صيادين وهم «الريس ناجى» في العقد السادس من العمر، ونجله احمد وزوج أخته وهو «الريس عدلي»،، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن «سبيد بوت» مركب سريع، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر، وكان مقرر وصولهم البر يوم الإثنين الموافق 6 يناير الماضي لكنهم لم يعودوا حتى الآن.