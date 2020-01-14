شكرا لقرائتكم خبر عن محافظو أسوان السابقون يوقدون «الشعلة» أمام السد العالي: «رمز لإرادة التحدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة أسوان، الثلاثاء، بعيدها القومي بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة المصرية- السوفيتية بالسد العالي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذى يتزامن مع الذكرى ٤٩ لافتتاح السد العالى في 15 يناير 1971، بمشاركة ٥ من محافظي أسوان السابقين، مصطفى السيد وإسماعيل عطية الله ومجدى حجازى وأحمد إبراهيم ومصطفى يسري، والمحافظ الحالى أشرف عطية، ومدير أمن ورئيس جامعة أسوان والقيادات الشعبية والتنفيذية.

انطلقت الاحتفالات بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالي وتفقد المتحف المفتوح للسد العالي وتقديم عروض لمجموعات رمزية من الأندية الرياضية ومراكز الشباب والتربية والتعليم والثقافة وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط حضور شعبي كبير.

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وتضمنت الاحتفالات كرنفال عرض عربات رمسيس وحملة الأعلام من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والشباب والرياضة، ثم استعراض الطلائع من مراكز الشباب والأندية والمشاركين بمشروعات الشباب والرياضة، كما شارك طلاب يمثلون الأنشطة المختلفة لمديرية التربية والتعليم، أعقبه استعراض عربات الإسعاف الحديثة، واختتمت العروض بموكب لعربات الزهور وعزف لفرق الموسيقى العسكرية.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبُناة السد العالى والزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي دشن مشروع السد واستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بافتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنواناً لمواجهة قوى العدوان ورمزًا للإرادة والتحدي.

وأضاف أن أسوان لديها العديد من التحديات، من أبرزها البطالة، حيث سيتم الاهتمام بوضع خريطة استثمارية جديدة مع تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين لجذب مشروعات جديدة تهدف لخفض البطالة بين الشباب، كما سنسعى للتغلب على التحديات والمشاكل وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة سواء بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة أو بتحفيز المجتمع المدنى وإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والجهات المانحة لمشاركة ومساندة الأجهزة التنفيذية من أجل الوصول للأهداف المرجوة.

وعقب إلقاء كلمته، قام المحافظ بتكريم الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، وصابر حسين، رئيس مدينة كلابشة، بإهدائهما درع المحافظة بعد حصولهما على المراكز الأولى بجائزة مصر للتميز الحكومى.