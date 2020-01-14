شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة للقوات الجوية واستشهاد قائدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء، أنه «في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها، وجارٍ تحديد سبب سقوط الطائرة».

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