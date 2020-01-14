شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصفيقهم لوزيرة الصحة.. «عبدالعال» للنواب: «معاكم عذركم عشان ده أول استجواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصفيق النواب لوزيرة الصحة، بعد ردها على الاستجواب الذي عرضه النائب محمد الحسيني، بشأن تردي الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور.

وقال «عبدالعال»، موجهًا حديثه للنواب «بتصقفوا على إيه؟»، مهددًا بأنه يمكن أن يستخدم ضدهم اللائحة ويحيلهم للتحقيق، بزعم أن تصفيق النواب للوزيرة به مصادرة على حق دستوري للنائب صاحب الاستجواب، خاصة أن المجلس لم ينته من المناقشة، ولم يتخذ قرارا بشأن الاستجواب، والتمس العذر للنواب قائلاً: «يمكن عشان ده أول استجواب يكون معاكم عذركم».