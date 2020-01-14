شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور «تعليم الإسكندرية» لبحث التعاون المشترك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، وفدا صينيًّا برئاسة لي شين Li Xin من كبار مسؤولي التعليم بمدينة شنغهاي بالصين، وذلك في إطار زيارة الوفد الصيني للمحافظة ولقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكافة المسؤولين، وكذلك زيارة جامعة الإسكندرية، وهي مدينة كبرى وتعتبر إحدى البلديات المركزية الأربع في الصين، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون وكيفيتها مع تعليم الإسكندرية لتبادل الخبرات بالتعاون مع معهد كونفوشيوس بالإسكندرية .

وتحدث لي شين عن عراقة الشعبين المصري والصيني واهتمام الصين بالتعليم في خطتها 2020- 2035، ودائما ما تحصل شنغهاي على المراكز المتقدمة بين مدن الصين، مشيرا إلى التركيز الشديد على مرحلة رياض الأطفال بوجود 1500 مدرسة من أصل 3400 مدرسة لجميع مراحل التعليم بالمدينة.

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من ناحيته أشار «الديب» إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم واهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم المصري فيما يخص مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، وكذلك تطوير المرحلة الثانوية من نظام الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية والنهوض بمستوى تفكير الطلاب والبعد عن التلقين والحفظ .

وأشار إلى وجود اللغة الصينية كلغة ثانية لبعض طلاب الثانوية العامة وسيتم بحث سبل التعاون مع معهد كونفوشيوس لتدريب بعض المعلمين على اللغة الصينية، وكذلك تحدث «الديب» عن السلم التعليمي المصري ونوعيات التعليم العام والفني واستحداث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فكرة المدارس التكنولوجية ليخطو بالتعليم الفني بقفزات نوعية نحو المزيد من التطوير والإصلاح مثل مدرسة الضبعة النووية ومدرسة العربي بالقليوبية ومدرسة الحلي والمجوهرات ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالصالحية الجديدة بالشرقية وغيرها من المدارس .

ووجه «الديب» الدعوة للوفد للاستثمار الصيني في محور قناة السويس، وقام بتكريم الوفد بدرع التميز من مديرية التربية والتعليم .