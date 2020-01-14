شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُكرّم فريق مدرسة التربية الفكرية لحصولهم على «15 ميدالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، فريق مدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم، لحصولهم على 15 ميدالية متنوعة في بطولة كأس مصر لألعاب القوى ضمن مسابقات الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2019 بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

حصل الطلاب أحمد رمضان حسين على ميدالية ذهبية 1500م جري وفضية 400 م جري، وكريم نبيل عبدالله على ميدالية ذهبية الوثب الطويل وفضية 800م جري، وإسلام محمد فتحى على ميدالية برونزية قذف القرص، ولقاء أحمد فكري على المركز الرابع 200 م عدو، تحت 16 سنة.

Advertisements

كما حصلت الطالبة بسنت شريف عبدالحافظ على ميدالية برونزية 1500م جري وبرونزية رمى الرمح، والطالب محمد نبيل عبدالله على ميدالية ذهبية 200م عدو وفضية 100م عدو، والطالب أحمد على سعيد ميدالية برونزية 800 م جري، والطالب خالد نبيل السيد ميدالية برونزية دفع الجلة وبرونزية قذف القرص، والطالب محمود على حسب ميدالية برونزية رمى الرمح، والطالب فارس علاء ميدالية برونزية 1500م جري تحت 20 سنة، والطالب هانى فؤاد حصل على ميدالية ذهبية 100 م عدو تحت 12 سنة، كما تم تكريم مدربى الفريق وهم حمادة محمد الطوخى، وأيمن حسين محمود، ومنى حسين فايد تقديرًا لما بذلوه من جهد.

وفى السياق ذاته، كرم محافظ المنوفية الطالب محمد محمود أبوالمحاسن والطالبة ملك محمود أبوالمحاسن بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة المتكاملة للغات لحصولهم على المركز الثالث على مستوى العالم في البطولة الدولية للرياضات الذهنية «Quick Mental Math» والتي أقيمت بمدينة بانكوك بتايلاند، كما تم تكريم الطالبة شروق أحمد حامد الحناوى بمدرسة الشهيد المقدم ياسر فرج عيسوى حامد الثانوية الجديدة بنات بشبين الكوم لحصولها على المركز الثانى على مستوى العالم في رياضة الكاراتيه والمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للطلاب، معرباً عن سعادته بفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً، مؤكداً حرصه على توفير الدعم الكامل للمتفوقين في مختلف المجالات والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم، فهم أمل الحاضر والمستقبل.