شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم دمياط» يحيل كنترول الصفين الأول والثاني الثانوى بإدارة الروضة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، عدة مدارس بإدارة الروضة التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباطها، منها مدرسة الروضة الثانوية، والروضة الرسمية للغات، والضهرة الثانوية، رافقه خلال الجولة، كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وتابع «سويلم» سير العملية الامتحانية داخل اللجان بمدرسة الروضة الثانوية، وأصدر تعليماته لمدير إدارة الروضة بفرد اللجان ومنع جلوس طالبين بجانب بعضهما حتى وإن كانت أكوادهما مختلفة.

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وخلال مروره، تفقد وكيل الوزارة كنترول الصف الأول والثاني الثانوى العام بإدارة الروضة التعليمية، للاطمئنان على سير العمل، ولاحظ عدم استخدام الدقة في الرصد وعدم تطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، فقرر إحالة الكنترول للتحقيق.

وأثنى على انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان بمدرسة الروضة الرسمية للغات ومدرسة الضهرة الثانوية، موجها مديرة المدرسة بضرورة انتظام الدراسة للصفوف الأولى ورياض الاطفال حتى 23 يناير وكذلك بتوفير جميع عوامل الجذب للأطفال للحضور والاستفادة من معلمات المدرسة.

وأشار «سويلم» إلى أنه أدى، الثلاثاء، 10705 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي الاختبار الإليكتروني في مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء بنسبة 90%، لافتا إلى نجاح دخول جميع طلاب المدارس والبالغ عددها 58 مدرسة على منصة الاختبار في تمام الساعة التاسعة صباحا ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوى بهذا الخصوص.