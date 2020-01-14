شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل المشاركين بمنتدى «الاستثمار من أجل التنمية بأفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، وفدًا رفيع المستوى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الأفريقية والآسيوية، وبرفقته المشاركون في المنتدى الأفريقي السادس الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في الفترة من ١٢ إلى ١٧ يناير، تحت عنوان «الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا».

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتهدف إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية العملاقة بمنطقة القناة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والأنفاق.

يضم الوفد الأفريقي ممثلي ١٨ دولة أفريقية من رؤساء مراكز المسؤولية وصُناع القرار في وزارات النقل والتجارة والاستثمار.

في مستهل كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن تقديره الشديد لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها أحد أهم الصروح العلمية الرائدة في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أهمية المنتدى الأفريقي الذي تنظمه الأكاديمية في دعم علاقات التعاون والتواصل المصري الأفريقي في إطار التكامل والتقارب الذي تشهده العلاقات المصرية الأفريقية على كل الأصعدة.

Advertisements

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس التي نحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاحها للملاحة الدولية، تحظى بأهمية خاصة، حيث تترسخ في وجدان المصريين وتعد شاهداً على أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر العملة الصعبة وداعماً رئيسياً للدخل القومي.

وأكد رئيس الهيئة حرص الدولة المصرية على تطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع كفاءته من خلال مشروعات التطوير المستمرة وأحدثها مشروع القناة الجديدة، الذي نجح في رفع التصنيف العالمي للقناة، وأثبت جدواه الفنية عبر تقديم العديد من المزايا الملاحية، وأهمها زيادة معدل الأمان الملاحي للسفن العابرة، ورفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة فقط، مما انعكس على تقليل النفقات التشغيلية للسفن العابرة، لتظل قناة السويس القناة الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.

كما شدد على اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتحويلها إلى منصة لخدمة حركة التجارة العالمية، مُثمناً الجهود المبذولة لتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي وتوفير البنية التحتية اللازمة له من خلال مشروعات الأنفاق أسفل القناة وتكاملها مع شبكة مطورة للطرق وسلسلة من الكباري العائمة ومرفق المعديات، مؤكداً في هذا الصدد على التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس لتعظيم الاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة والذي يتجاوز المليار طن بضائع سنوياً.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة، ومراحل تطويرها المختلفة، مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتور السنوسي بلبع، الذي قدم بدوره درع الأكاديمية إلى السيد الفريق رئيس الهيئة.

عقب ذلك، توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.