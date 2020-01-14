شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الثاني الثانوي» بالمحافظات يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق بـ«التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادتي الأحياء، والفلسفة والمنطق إلكترونيًا على «التابلت»، وسط إجراءات أمنية مشددة، وشكا الطلاب من صعوبة الأحياء وتضمن الامتحان أسئلة خارج المقرر ولم يدرسوها من قبل.

في بني سويف، أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان الأحياء على التابلت، فيما تابع المحافظ الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم، سير وانضباط الامتحان الإلكتروني داخل المدارس.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا على التابلت ولم يواجه الطلاب أي مشكلات في الدخول على سيستم ومنصة الامتحان الإلكتروني.

وشكا عدد من الطلاب من صعوبة أسئلة الأحياء بسبب الرسومات البيانية التي جاءت في نحو 15 سؤالًا من إجمالي 30، وقالت أسماء عمر، طالبة بمدرسة الثانوية بنات، إن من ضمن الأسئلة الصعبة سؤال حول التنفس الخلوي وانشطار الجلوكوز والوريد الكبدي، وكلها أسئلة من خارج الكتاب المدرسي ومعلومات خارجية لم ندرسها.

من جانبها، قالت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن هناك اتصالا دائما بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدرات التعليمية، للوقوف على أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات واستقرارها.

وفي الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نحو 44 ألفا من طلاب الصف الثاني الثانوي في 182 مدرسة، أدوا امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، إلكترونيًا، حيث بدأ الامتحان الساعة ٩ صباحًا وانتهى 11 صباحًا، وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة الإلكترونية على مستوى المحافظة.

وأضاف «عبدالرؤوف» أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية والامتحانات سارت في هدوء، مشيرًا إلى أداء 46 ألفًا و946 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان الأحياء ورقيًا في الفترة المسائية.

وفي المنيا، أدى 52 ألفا و353 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات مادة الأحياء للصف الأول، والأحياء والمنطق والفلسفة للصف الثاني داخل 126 لجنة «مدرسة»، بينها 12 مدرسة خاصة، و114 مدرسة حكومية.

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وتباينت الآراء بين الطلاب حول فقرات الأسئلة المطروحة ومدى تناسبها مع الوقت، وسادت حالة من الاستياء بين طلاب الصف الثاني الثانوي عقب تردد شائعة تسريب الامتحان قبل ساعة من فتح منصة الامتحان.

وقال محمد عزب، مدير مديرية التعليم بالمحافظة، إن الامتحانات تمت في مواعيدها المقررة وفتح منصة الامتحان إلكترونيًا عقب دخول الطلاب بكود المدرسة، مؤكدًا أن غرفة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى.

وفي القليوبية، تابع طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، الامتحانات للاطمئنان على انتظامها دون أي عقبات أو مشكلات داخل مدارس المحافظة.

وعقد «عجلان» اجتماعًا داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية التي تم تشكيلها لمتابعة سير عملية الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي والورقية للصف الأول الثانوي، وأكد أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وفي الفيوم، تفقد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري عددًا من اللجان بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وتابع أعمال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد أبوالحارث، مدير إدارة غرب التعليمية.

وأكد المحافظ، خلال تفقده لجان الامتحانات، توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، ووجه مسؤولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتأكد من عدم وجود مشاكل أو معوقات في دخول الطلاب على منصة الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفقًا للضوابط الوزارية المحددة.

وفي دمياط، تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدة مدارس بإدارة الروضة التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية وانضباطها، كانت منها مدرسة الروضة الثانوية والروضة الرسمية للغات والضهرة الثانوية، رافقه كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وتابع سير العملية الامتحانية داخل اللجان بمدرسة الروضة الثانوية، وأصدر تعليماته لمدير إدارة الروضة بمنع جلوس طالبين بجانب بعضهما حتى وإن كانت أكوادهما مختلفة.

وأكد «سويلم» دخول جميع طلاب المدارس البالغ عددها 58 مدرسة على منصة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا ولم تتلق غرفة عمليات المديرية

أي شكاوى بهذا الخصوص.

وفي الشرقية، أدى الطلاب الامتحان داخل 202 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات أمنية، وتفقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، عددًا من اللجان بمدرسة الدكتور عبدالدايم البقري الثانوية المشتركة بديرب نجم، للتأكد من انتظامها دون أي عقبات أو مشكلات، وتوفير الجو الهادئ والمناسب للطلاب والطالبات لتأدية الامتحان بسهولة ويسر.

واطمأن المحافظ من طلاب وطالبات المدرسة على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان.