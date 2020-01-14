شكرا لقرائتكم خبر عن الجيشان الثاني والثالث الميدانيان ينفذان عددًا من الأنشطة القتالية للمناورة «قادر 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة «قادر 2020» نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كل الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عددًا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

وقامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.

Advertisements

وفي إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالى، تضمنت اصطفافًا للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجى لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية، أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

وقامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية وتأمين الحدود الجنوبية مع دولتي السودان وليبيا، وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على كل الاتجاهات.

تأتي المناورة «قادر 2020» في ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها.

المناورة «قادر 2020»