شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر التدريبي الأول استعدادًا لتطبيق «التأمين الشامل» بمطروح 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، الثلاثاء، المؤتمر التدريبي الأول للعاملين بالتأمين الصحى بالتعاون مع مركز إعلام مطروح، تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في إطار تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة المنظومة الصحية والعاملين بها تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمطروح 2021.

وقالت الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بمطروح، إن البرامج التدريبية للهيئة تجوب الآن كافة المحافظات، لرفع كفاءة القطاع الصحى بالهيئة ووزارة الصحة بكافة فئاتها من الأطباء والإداريين والتمريض لخدمة المنتفع بالخدمات في ظل المنظومة الجديدة والشاملة للتأمين الصحى.

وأضافت «عمارة» أن البرامج التدريبة متنوعة وتشمل الاسعافات الاولية للأطباء وغير الاطباء باعتبارها ثقافة صحية عامة وأشارت إلى أن الموظف مؤدى الخدمة لابد أيضًا من تطوير أدواته ليواكب المنظومة الجديدة، وبالتالي فتم تقديم تدريب جيد له خلال أيام المؤتمر للوصول إلى تحقيق الموظف المتميز للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة المنتفعين، مشيرة إلى أن اليوم الأخير للتدريب سيشمل دورة في حرق ووسائل مكافحة العدوى للقطاع الصحى، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتوعية فريق التمريض بالتعامل الأمثل مع الأطفال وكيفية عمل القياسات وبرامج تدريبية أخرى عن أهمية التغذية لأن الهدف الأساسي للبرامج التدريبية هو تحسين الخدمة فعليًا تحت شعار التدريب الفعال وليس التدريب للتدريب.