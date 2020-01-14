شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأكشاك المجاورة لملاعب التربية الرياضية بجامعة بنها لترويجها المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الوحدة المحلية لمدينة بنها في إزالة كل الأكشاك الموجودة عشوائيًا بجوار سور كلية التربية الرياضية ببنها، بعد أن أصبحت تمثل خطورة جسيمة على الطلاب والعاملين بالكلية لقيام أصحاب هذه الأكشاك ببيع والاتجار في المخدرات ورشق العاملين والطلاب بالكلية بالحجارة، لمطالبتهم بالابتعاد عن أسوار الكلية.

قاد الحملة الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وحمدي سلامة، رئيس المدينة، ونائبه أمان عصر، بحضور قوة أمنية، حيث تم رفع كل الأكشاك الموجودة.

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وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أرسل خطابًا للواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أكد فيه انتشار الباعة الجائلين وقيامهم بإنشاء أكشاك بامتداد أسوار ملاعب كلية التربية الرياضية.

وأضاف رئيس الجامعة، في خطابه للمحافظ، أن هذه الأكشاك أصبحت تمثل خطورة بالغة على الطلاب والعاملين، حيث تدار لتجارة المخدرات، فضلًا عن بعض الأعمال المنافيه للآداب.

وقال «السعيد»، في خطابه، إنه حدثت مشاجرة مؤخرا وتراشق بالحجارة، أمس الإثنين، بين أصحاب هذه الأكشاك والطلاب بالكلية، وكاد الأمر يؤدي إلى كارثة.

وطالب رئيس الجامعة في خطابه للمحافظ بالتوجيه نحو رفع وإزالة كل هذه الأكشاك، والتأكيد على عدم إنشائها مرة أخرى، خاصة أنه سبق أن تمت إزالتها ثم عادت مرة أخرى.