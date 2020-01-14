شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح ورئيس «القابضة» يفتتحان محطتي تحلية مياه الشرب بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الثلاثاء، محطتي تحلية مياه الآبار بمنطقتي بقبق والشبيكات بمدينة السلوم. يذكر أن محطة الشبيكات لتحلية مياه الآبار تنتج ألف م ٣ يوميا من مياه الشرب وكذلك محطة بقبق لتحلية مياه الآبار بطاقة انتاجية قوتها ألف م٣ يوميا وذلك بتكلفة ٨ ملايين جنيه، لتوفير مياه الشرب لسكان هذه المناطق والقرى والتجمعات السكانية التابعة لها في قلب الصحراء.

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