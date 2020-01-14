شكرا لقرائتكم خبر عن داعشية مصرية من سجون سوريا: انضمامي للتنظيم لتطبيق شرع الله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، بجولة بمعسكر الهول بسجون شمال شرق سوريا، والذي يوجد به 73 ألف امرأة وطفل من عناصر داعش في سوريا، بينهم مصريات، حيث أجرى حوارًا مع داعشيات مصريات من داخل سجون سوريا.

وقالت السيدة سميحة، إحدى عضوات داعش المصريات، من داخل السجن في سوريا، إنها حاصلة على ليسانس آداب وتربية لغة عربية جامعة عين شمس، وخرجت من مصر عام 2015، موضحة أن زوجها مدير مدرسة ثانوي ولديها 4 أولاد وفتاة، بعضهم قتل وبعضهم في مصر وبعضهم معها في سوريا.

وأوضحت، خلال حوارها مع الديهي، أن قرارها الانضمام لداعش كان قرارا جماعيا من زوجها وهي وأبنائها، عملًا بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت»، وربما تكون هذه الخلافة هي التي بشر بها النبي، صلى الله عليه وسلم، معقبة: «إسرائيل وأمريكا تعرفان ديننا أكثر منا».

وتابعت أن قرارها الانضمام لتنظيم داعش كان بهدف تطبيق شرع الله ولإيمانها بفكر أبوبكر البغدادي، لكون راية داعش تحمل «لا إله إلا الله»، وتطبق شرع الله. على حد قولها.

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وتابعت أن ابنها انضم للتنظيم بسبب فكره، وهي شخصية ليست متشددة ولم تجبره على الانضمام للتنظيم، مشددة على أن الإسلام به جهاد، وهي ضد الإسلام الأمريكي، وأضافت أن نجلها كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ومات بسبب قصف من نظام بشار الأسد وقوات التحالف.

وعن حديث «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ»، رفضت «سميحة» أن تكون ضيعت نجلها، معقبة: «ربنا هيحسابني لو مصرفتش عليه، يعول يعني يصرف عليه، وابني دلوقتي يعولني ويصرف عليا، وبعتبر ابني كان في غزوة وقُتل».

وأكملت حديثها أنه لا توجد تهمة موجهة إليها، والسبب الوحيد لوجودها بسجون داعش في شمال سوريا أنها داعشية وسجنها بسبب فكرها فقط.

وشددت على أنها لا ترغب في العودة لمصر، معقبة: «مكنتش خرجت منها، أنا عايزة أروح حلب أو مكة لو عايز تعاملني معاملة إنسانية».

وقالت عدد من الداعشيات المصريات الموجودات بسجون شمال سوريا، إنهن تركن مصر وسافرن إلى تركيا ومنها لسوريا، بهدف الوجود بمكان يطبق به شرع الله والحدود الإسلامية، مشددات على أن الديمقراطية وشرع الله لا يطبقان في مصر –على حد قولهن-، متسائلات: «ليه واخدين فكرة خاطئة عن الدولة الإسلامية»، مؤكدات عدم رغبتهن في العودة لمصر.