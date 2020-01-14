شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير المقبل من سن يوم لـ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة والسكان حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 16 إلى 19 فبراير المقبل وتأتى الحملة فى إطار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وقالت وزارة الصحة إن الحملة تشمل جميع المصريين وغير المصريين المقيمين في جمهورية مصر العربية من عمر يوم إلى 5 سنوات للأطفال.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الحملة بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين من الفئة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن مصر معلنة من جانب منظمة الصحة العالمية خالية من شلل الأطفال ويتم اعطاء الطعم كإجراء احترازى.

وأضاف أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتابع :إن أخر حالة شلل أطفال مسجلة فى مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

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وأوضح أن "التطعيم" ضرورى لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة، وأن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضاف أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الخامسة مساءً.

وأشار، إلى أن الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان.

ولفت إلى أن التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموى لجميع الأطفال، حيث يشارك في الحملة قرابة 90 ألف شخص تم إعدادهم، وتدريبهم على العمل، موضحاً أن عدد المشرفين على الحملة هو 15 ألف مشرف