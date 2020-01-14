شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بعمان تتابع حادث وفاة 3 مواطنين فى انهيار سور مدرسة بإربد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة المصرية في عمان تواصلت مع السلطات المحلية حول حادث انهيار جزء من سور مدرسة في محافظة (إربد) شمالى الأردن، أمس الأول الأحد، والذي تسبب في وفاة ثلاثة مواطنين مصريين وإصابة مواطنين اثنين آخرين؛ لمتابعة الإجراءات الفورية المتخذة عقب وقوع الحادث.

وأضافت الوزارة- في بيان اليوم- أن القنصل عمرو يسرى والمستشار العمالي بالسفارة طلعت السيد توجها إلى المحافظة؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بشحن جثامين المواطنين الثلاثة المتوفيين إلى أرض الوطن، وكذلك لقاء المواطنين المصابين في الحادث؛ للاطمئنان عليهما.

كما التقى مُمثلا السفارة بمسئولي مركز الكورة الأمني؛ لمتابعة التحقيقات في الحادث، وبما يضمن حصول ذوي المواطنين المتوفيين، وكذلك المُصابين جراء هذا الحادث الأليم على حقوقهم، ونَقل مُمثلا السفارة لأقارب وأهالي المواطنين المتوفيين تعازي سفير مصر لدى الأردن شريف كامل.

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وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قال إنه فى إطار متابعة الوزارة لحادث انهيار سور مدرسة بالأردن على 3 عمال مصريين فى أثناء قيامهم بأعمال صيانته وترميمه، جار متابعة التحقيقات فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدى صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.

وقال الوزير إن جثامين الضحايا المتوفين سوف تصل إلى أرض الوطن على رحلة مصر للطيران رقم 720 المقرر أن تقلع من العاصمة الأردنية عمان فى الساعة التاسعة والنصف صباحا لتصل إلى القاهرة فى الساعة الحادية عشر صباحا تقريبا غدا الأربعاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين كل من محمد شعبان عبد الحليم، وسامح جبالى، وشعبان عبد الشافى، للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاتهم لدي صاحب العمل وراتب التقاعد للورثة.